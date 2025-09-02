صدر امارات کی گنی بساؤ کے صدر سے ملاقات، اقتصادی و تجارتی تعاون بڑھانے پر اتفاق

ابوظہبی، 2 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے گنی بساؤ کے صدر اُمارو سسکو ایمبالو سے قصر البحر، ابوظہبی میں ملاقات کی۔ صدر گنی بساؤ ان دنوں متحدہ عرب امارات کے دورۂ کار پر موجود ہیں۔
ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے امکانات پر تبادلۂ خیال کیا، بالخصوص معیشت، تجارت اور ترقی کے میدانوں میں۔ اس موقع پر اس بات پر زور دیا گیا کہ دونوں ممالک کی ترجیحات اور عوامی امنگوں کے مطابق شراکت داری کو مضبوط بنا کر ترقی و خوشحالی کے نئے امکانات پیدا کیے جائیں گے۔
فریقین نے مشترکہ عزم کا اظہار کیا کہ امارات اور گنی بساؤ کے تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے گا تاکہ دونوں ملکوں کے عوام اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھا سکیں۔
اس کے ساتھ ہی علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی بات چیت ہوئی اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر نقطہ ہائے نظر کا تبادلہ کیا گیا۔