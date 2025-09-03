امارات کی انسانی ہمدردی پر مبنی عالمی خدمات، افغانستان، میانمار اور دیگر ممالک میں بروقت امدادی کارروائیاں

ابوظہبی، 3 ستمبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے انسانی ہمدردی کے میدان میں اپنی سرگرمیوں سے ایک بار پھر عالمی سطح پر نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ جوائنٹ آپریشنز کمانڈ اور یو اے ای سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم نے میانمار سے افغانستان اور البانیہ تک امدادی کارروائیوں میں فعال شرکت کر کے اس عزم کا اظہار کیا کہ امارات اپنی تہذیبی و اخلاقی اقدار کے مطابق دنیا بھر کے متاثرہ عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔
تازہ ترین صورتحال میں، البانیہ میں مشن کی تکمیل کے چند گھنٹوں بعد ہی یہ ٹیمیں صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات پر افغانستان روانہ ہوئیں تاکہ وہاں زلزلہ متاثرین کی مدد کی جا سکے۔ متاثرہ علاقوں میں پہنچتے ہی ٹیموں نے مقامی حکام کے ساتھ مل کر امدادی سرگرمیوں کا آغاز کیا، جس میں فیلڈ اسیسمنٹس، ریسکیو آپریشنز کی توسیع اور لاجسٹک و انسانی معاونت شامل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ، امارات ریڈ کریسنٹ نے فوری طور پر امدادی سامان، طبی اشیاء اور خیمے روانہ کیے تاکہ متاثرہ خاندانوں کی مدد کی جا سکے۔
افغان حکام کے مطابق، صوبہ کنڑ اور ننگرہار میں آنے والے زلزلے سے ایک ہزار سے زائد افراد جاں بحق اور کم از کم 2,800 زخمی ہوئے ہیں۔
اماراتی ٹیم کو حال ہی میں البانیہ کی حکومت نے جنگلات میں لگنے والی آگ بجھانے کی خدمات پر اعزاز سے نوازا۔ یہ مشن 12 اگست سے شروع ہوا تھا جس میں تربیت یافتہ اہلکاروں، طیاروں اور فائر فائٹنگ آلات نے حصہ لیا۔ وزارت دفاع کے ترجمان محمد الشریف کے مطابق، ٹیم نے 28 فضائی پروازوں کے دوران 700 مرتبہ پانی اور فائر ریٹارڈنٹ کا اسپرے کیا جو تقریباً 1,300 ٹن بنتا ہے۔ اس کارروائی نے دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط کیا اور امارات کے عالمی سطح پر انسانی ہمدردی کے کردار کو اجاگر کیا۔
اس سے قبل، 31 مارچ کو میانمار میں 7.7 شدت کے زلزلے کے بعد امارات نے ابوظہبی پولیس، نیشنل گارڈ اور جوائنٹ آپریشنز کمانڈ پر مشتمل ریسکیو ٹیم فوری طور پر روانہ کی تھی۔ ٹیم نے چھ متاثرہ مقامات پر مقامی اور عالمی اداروں کے ساتھ مل کر امدادی کام سرانجام دیا۔ میانمار کی حکومت نے ان خدمات کو سراہتے ہوئے اماراتی ٹیم کو خصوصی اعزاز سے نوازا۔ اس دوران، امارات نے متاثرین کے لیے 200 ٹن خوراک، رہائشی سامان اور طبی آلات بھجوائے، جس کے بعد مزید 167 میٹرک ٹن امداد فراہم کی گئی، جس سے تقریباً 80 ہزار افراد کو ریلیف ملا۔
ان عالمی مشنز کے علاوہ، امارات نے رواں برس جنوری میں چاڈ میں سیلاب متاثرین کے لیے 30 ہزار فوڈ باسکٹ اور 20 ہزار کمبل فراہم کیے۔ اسی طرح صومالیہ میں سیلاب متاثرہ خاندانوں کے لیے 700 ٹن خوراکی سامان بھیجا۔ یکم ستمبر کو یمن کے مغربی ساحلی علاقے میں سیلاب سے متاثرہ 960 خاندانوں کے لیے ہنگامی امداد کا اعلان کیا گیا۔
امارات مسلسل غزہ کی عوام کو بھی زمینی، سمندری اور فضائی راستوں سے امداد فراہم کر رہا ہے تاکہ مشکل حالات میں فلسطینی عوام تک ریلیف پہنچ سکے۔