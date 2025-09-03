بریج سمٹ 2025 کی تیاریوں کے سلسلے میں اماراتی وفد کا قاہرہ کا دورہ، مصر کی اہم شراکت داری پر زور

قاہرہ، 3 ستمبر 2025 (وام)--دنیا کے سب سے بڑے میڈیا، مواد اور انٹرٹینمنٹ ایونٹ بریج سمٹ 2025 کی تیاریوں کے عالمی روڈ شو کے حصے کے طور پر متحدہ عرب امارات کا ایک اعلیٰ سطحی وفد، جس کی قیادت ڈائریکٹر جنرل نیشنل میڈیا آفس اور بریج کے نائب چیئرمین ڈاکٹر جمال محمد الکعبی کر رہے تھے، قاہرہ پہنچا۔ اس موقع پر وفد نے مصر کے دارالحکومت میں متعدد اعلیٰ سطحی ملاقاتیں کیں۔
اماراتی وفد نے دو تفصیلی اجلاس منعقد کیے جن میں مصر کی نیشنل میڈیا اتھارٹی (NMA) — جو سرکاری ٹیلی ویژن اور ریڈیو نیٹ ورکس کی ذمہ دار ادارہ ہے — اور یونائیٹڈ میڈیا سروسز (UMS) — خطے کا سب سے بڑا میڈیا گروپ — کے ساتھ تعاون کے امکانات پر بات چیت کی۔ ان ملاقاتوں کا مقصد بریج کے وژن کو اجاگر کرنا تھا، جو ایک ایسا عالمی پلیٹ فارم قائم کرنے کی کوشش ہے جو میڈیا، مواد اور انٹرٹینمنٹ کے شعبوں میں مؤثر تعاون کو فروغ دے اور عوامی شعور، ثقافتی شناخت اور اجتماعی تخلیق کو مضبوط بنائے۔
ڈاکٹر جمال الکعبی نے کہا کہ بریج سمٹ ایک اسٹریٹجک پلیٹ فارم ہے جو میڈیا اور مواد کے مستقبل کو متوازن اور انسانی بنیادوں پر تشکیل دینے کے لیے ترتیب دیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق مصر، اپنی تاریخی میراث، تخلیقی ورثے اور انسانی وسائل کی بدولت، اس وژن کا بانی شراکت دار ہے اور افریقہ و عرب دنیا کے لیے بریج کا سب سے اہم دروازہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصر کی شمولیت محض ایک دعوت نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے کیونکہ مصری میڈیا، فنون اور ادب نے کئی دہائیوں تک عرب شعور کی تشکیل میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔
اماراتی وفد نے اس موقع پر نیشنل میڈیا اتھارٹی کے چیئرمین احمد المسلمانی سے ملاقات کی۔ احمد المسلمانی نے کہا کہ مصری میڈیا نے ہمیشہ عرب ثقافت کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے اور بریج کا وژن اس تاریخی کردار کو مزید وسعت دیتا ہے۔ ان کے مطابق یہ صرف ایک کانفرنس نہیں بلکہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو صحافیوں، تخلیق کاروں، سرمایہ کاروں اور پالیسی سازوں کو براعظموں کے پار یکجا کرے گا۔
بعدازاں، وفد نے یونائیٹڈ میڈیا سروسز (UMS) کے چیئرمین طارق نور سے بھی ملاقات کی، جو خطے کے سب سے بڑے میڈیا گروپ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ طارق نور نے کہا کہ بریج درست وقت پر سامنے آیا ہے کیونکہ ٹیکنالوجی کی تیز رفتاری نے انفرادی سطح سے لے کر قومی سطح تک سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ان کے مطابق ایک ایسا متحدہ نظام ضروری ہے جو تعمیری مکالمے کو فروغ دے اور اخلاقی و انسانی اصولوں کو یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ یونائیٹڈ میڈیا سروسز بریج کے ساتھ شراکت داری کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور اس تعاون سے خطے اور دنیا بھر میں فائدہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارات نے اپنی قیادت اور اداروں کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی قومی برانڈز میں سے ایک تشکیل دیا ہے اور وہ اس عالمی سطح کے منصوبے کی قیادت کر سکتا ہے۔
یونائیٹڈ میڈیا سروسز کی جانب سے اجلاس میں شریک افراد میں بورڈ ممبر احمد طارق، پروگرامز و حکومتی تعلقات کے سربراہ احمد فائق، ہیڈ آف نیوز سمیر عمر، یونائیٹڈ میڈیا اکیڈمی کی صدر ڈاکٹر ایناس عبدالدایم، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سامح جمال، اور چیف آف اسٹاف ناہید خلیفہ شامل تھے۔
اجلاس کے اختتام پر اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ قاہرہ کا مرحلہ بریج سمٹ 2025 کی تیاریوں میں ایک اہم سنگ میل ہے کیونکہ مصر نہ صرف میڈیا بلکہ ثقافت اور معیشت کے میدان میں بھی نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس موقع پر یہ بھی واضح کیا گیا کہ بریج سمٹ 2025، جس کا انعقاد ابوظہبی میں 8 سے 10 دسمبر تک ہوگا، مشرق و مغرب، افریقہ و عرب دنیا اور دنیا بھر کو ایک پلیٹ فارم پر لانے والا عالمی اجتماع ثابت ہوگا۔