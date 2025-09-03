یمن کے متاثرہ علاقوں میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے امدادی خیمے فراہم

ابوظہبی، 3 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے یمن کے مغربی ساحلی علاقے وادی نخلہ میں انسانی ہمدردی پر مبنی امدادی کارروائی کے تحت متاثرہ خاندانوں میں خیمے تقسیم کیے ہیں۔
یہ امدادی سرگرمی امارات ہلال احمر کے تعاون سے عمل میں آئی، جس نے نہ صرف امداد کی ترسیل بلکہ اس کی تقسیم اور انتظامات میں بھی اہم کردار ادا کیا۔
اماراتی حکام کے مطابق، اس اقدام کا مقصد یمن میں ان افراد کی زندگیوں میں بہتری لانا ہے جو خانہ جنگی اور بدترین انسانی بحران کے باعث بے گھر ہو چکے ہیں۔ خیمے اُن خاندانوں کو فراہم کیے گئے جو سخت موسمی حالات اور عدم تحفظ کا شکار تھے۔
متحدہ عرب امارات کی جانب سے اس طرح کے اقدامات اس عزم کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ یمن کے عوام کے ساتھ مشکل گھڑی میں کھڑا ہے اور ان علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کو فروغ دیتا ہے جو شدید متاثر ہیں۔