شیخ محمد بن سعود کی انسانی ہمدردی پر مبنی خدمات کا عالمی سطح پر اعتراف

راس الخیمہ، 3 ستمبر، 2025 (وام)--ولی عہد راس الخیمہ عزت مآب شیخ محمد بن سعود بن صقر القاسمی سے اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ خوراک (WFP) کے متحدہ عرب امارات میں ڈائریکٹر اور خلیج تعاون کونسل (جی سی سی) ممالک کے نمائندے، اسٹیفن اینڈرسن نے ان کے وفد کے ہمراہ ند الحبیب مجلس، راس الخیمہ میں ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران اسٹیفن اینڈرسن نے ادارے کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر، سنڈی میک کین کی جانب سے عزت مآب شیخ محمد بن سعود کا شکریہ ادا کیا۔ یہ شکریہ ان کی جانب سے غزہ پٹی میں عالمی ادارہ خوراک کی امدادی کارروائیوں کے لیے دی گئی فراخدلانہ عطیہ کی بنیاد پر پیش کیا گیا۔
اس موقع پر عالمی ادارہ خوراک کی جانب سے بتایا گیا کہ شیخ محمد بن سعود کو دنیا کے پانچ بڑے انفرادی عطیہ دہندگان میں شامل کیا گیا ہے، جنہوں نے غزہ میں انسانی بحران کے دوران متاثرہ خاندانوں کے لیے خوراک کی فراہمی کو ممکن بنایا۔
عالمی ادارے نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ولی عہد راس الخیمہ کی ذاتی کاوشوں اور سخاوت نے غزہ کے ہزاروں ضرورت مندوں تک فوری امداد پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا، جو بگڑتی ہوئی انسانی صورتِ حال میں ایک نہایت اہم اقدام ہے۔