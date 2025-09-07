امارات ہلال احمر کی جانب سے افغانستان میں زلزلہ متاثرین کو طبی امداد کی پہلی کھیپ روانہ

کابل، 7 ستمبر، 2025 (وام)--امارات ہلال احمر نے افغانستان کے عوام کی امداد اور حالیہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں کے متاثرین کی تکالیف کم کرنے کے لیے طبی سامان کی پہلی کھیپ پہنچا دی۔
یہ اقدام صدر شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایت اور ان کے قریبی نگرانی کے تحت العَین کے حکمران کے نمائندے اور امارات ہلال احمر کے چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان کی پیروی میں کیا گیا ہے، جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ متحدہ عرب امارات ہمیشہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر آفات زدہ برادریوں کی مدد کے لیے پیش پیش رہتا ہے۔
امدادی سامان کی ترسیل اس عزم کی علامت ہے کہ امارات ضرورت مندوں کو دنیا کے کسی بھی خطے میں بروقت ریلیف فراہم کرتا رہے گا، اور عالمی یکجہتی و انسانی خدمت میں قائدانہ کردار ادا کرتا ہے۔
ذرائع کے مطابق مشترکہ آپریشن ٹیم گزشتہ بدھ کو افغانستان پہنچنے کے ساتھ ہی سرگرم ہوگئی تھی، جس نے مقامی حکام اور صحت کے اداروں کے تعاون سے امدادی سامان کی تقسیم اور طبی شعبے کی صلاحیت کو بڑھانے کا عمل شروع کر دیا ہے تاکہ آفت کے بعد کے حالات سے بہتر طور پر نمٹا جا سکے۔