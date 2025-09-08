ڈاکٹر ثانی الزیودی کا ہنگری کا دورہ، تجارت، سرمایہ کاری اور نجی شعبے کے تعاون کے فروغ پر گفتگو

بڈاپسٹ، ہنگری، 8 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے وزیر برائے غیر ملکی تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی نے ہنگری کا دورہ کیا جہاں انہوں نے سرکاری و نجی شعبے کے اہم عہدیداران سے ملاقاتوں میں دوطرفہ تجارت، سرمایہ کاری اور نجی شعبے کے اشتراکِ عمل کو وسعت دینے پر تبادلۂ خیال کیا۔ اس موقع پر ان کی ملاقات ہنگری کے وزیرِ خارجہ و غیر ملکی تجارت پیٹر سیجارتو اور میئرِ بوداپیسٹ گرگیلی کاراچونی سے بھی ہوئی۔
امارات–ہنگری معاشی روابط میں حالیہ برسوں میں نمایاں پیش رفت ریکارڈ کی گئی ہے۔ 2024 میں غیر تیل تجارت 793.7 ملین ڈالر تک پہنچی، جب کہ 2025 کی پہلی ششماہی میں یہ تجارت 434.2 ملین ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ دورہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب دونوں ملکوں کے اعلیٰ سطحی وفود کے تبادلۂ دورے جاری ہیں اور 2024 میں اقتصادی تعاون کے معاہدے پر دستخط کے بعد باہمی اشتراک کو ادارہ جاتی شکل دی جا چکی ہے۔
فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ مشترکہ کمیٹی کے تحت اقتصادی معاملات کی نگہداشت، نئی سرمایہ کاریوں کی حوصلہ افزائی اور یادداشت ہائے مفاہمت کے ذریعے نجی شعبے کے روابط کو عملی منصوبوں میں ڈھالا جائے۔ ملاقاتوں میں تجارت کی سہولت کاری، سپلائی چین، جدید صنعتیں اور خدمات کے شعبوں میں مشترکہ امکانات پر بھی گفتگو ہوئی، تاکہ باہمی تجارت کے حجم میں مزید اضافہ اور کاروباری برادریوں کے لیے نئی راہیں کھولی جا سکیں۔