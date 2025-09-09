صدرِ پاکستان نے اماراتی نیول کمانڈر کو 'نشانِ امتیاز' سے نوازا

اسلام آباد، 9 ستمبر، 2025 (وام)--اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے متحدہ عرب امارات کی بحریہ کے کمانڈر، میجر جنرل حمید محمد الرمیثی کو پاک-امارات عسکری تعلقات کے فروغ میں خدمات کے اعتراف پر 'نشانِ امتیاز' (فوجی) سے نوازا ہے۔
یہ اعزاز میجر جنرل حمید محمد الرمیثی کے پاکستان کے سرکاری دورے کے دوران دیا گیا، جو پاکستان کے چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی دعوت پر عمل میں آیا۔
دورے کے دوران باضابطہ ملاقاتیں اور مشاورتی اجلاس منعقد ہوئے جن میں دونوں ممالک کی بحری افواج کے درمیان تعاون بڑھانے اور تجربات کے تبادلے پر گفتگو کی گئی۔
میجر جنرل الرمیثی نے اس موقع پر پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا اور پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقات کی۔