امارات کا اپنے قیام کے آغاز سے ہی صحت کا شعبہ اولین ترجیح رہا ہے: حکمران عجمان

عجمان، 9 ستمبر 2025 (وام)--سپریم کونسل کے رکن اور عجمان کے حکمران، عزت مآب شیخ حمید بن راشد النعیمی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات نے اپنے قیام کے آغاز سے ہی صحت کے شعبے کو غیر معمولی اہمیت دی ہے اور اسے انسانی صلاحیتوں کی تعمیر اور معیارِ زندگی کی بہتری کا بنیادی ستون قرار دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ, “آج ہم اس وژن کے ثمرات دیکھ رہے ہیں، ایک ایسا مربوط نظامِ صحت جو اعلیٰ ترین بین الاقوامی معیارات کے مطابق ہے اور اماراتی شہریوں اور رہائشیوں کی صحت کو اولین ترجیح دیتا ہے۔”
یہ بات شیخ حمید بن راشد نے آج امیری دیوان میں اپنے مجلس کے دوران کہی، جہاں ان کے ہمراہ عجمان کے ولی عہد اور ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین شیخ عمار بن حمید النعیمی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر سعودی جرمن ہیلتھ یو اے ای کے گروپ سی ای او ڈاکٹر احمد عیسیٰ اور وفد نے ملاقات کی۔
عجمان کے حکمران نے زور دیا کہ نجی طبی شعبہ صحت کی ترقی میں کلیدی شراکت دار ہے، جو جدید سہولیات کی فراہمی اور قومی نظامِ صحت کی کارکردگی بڑھانے میں فعال کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عجمان ہمیشہ ان طبی اقدامات اور سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتا ہے جو عوامی خدمت اور کمیونٹی کی ضروریات کو پورا کرنے میں معاون ہوں۔
سعودی جرمن ہیلتھ گروپ کے وفد نے صحت کے شعبے میں مسلسل تعاون اور منصوبوں کی تکمیل میں سہولت فراہم کرنے پر حکمرانِ عجمان اور ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔
ملاقات میں متعدد شیوخ اور حکام بھی شریک ہوئے۔