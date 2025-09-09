صدرِ امارات سے ام القیوین کے حکمراں کی ملاقات، شہریوں کی فلاح و بہبود پر زور

ابوظہبی، 9 ستمبر، 2025 (وام) – متحدہ عرب امارات کے صدر، عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج ابوظہبی کے قصر البحر میں ام القیوین کے حکمران اور سپریم کونسل کے رکن، عزت مآب شیخ سعود بن راشد المعلا سے ملاقات کی۔ اس موقع پر نائب صدر، نائب وزیر اعظم، اور صدارتی عدالت کے چیئرمین، عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان بھی موجود تھے۔
ابوظہبی کے قصر البحر میں ملاقات کے دوران دیگر شرکاء سے خیرمقدمی کلمات کا تبادلہ کیا گیا اور خوشگوار گفتگو ہوئی۔
گفتگو میں مختلف قومی امور زیرِ بحث آئے، خاص طور پر شہریوں کی فلاح و بہبود پر زور دیا گیا، جو امارات کی ترقیاتی پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ اس موقع پر اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ اماراتی شہریوں کو بااختیار بنا کر قومی ترقی میں ان کے کردار کو مزید فعال بنایا جائے گا تاکہ ملک کی کامیابیوں کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ وژن اس یقین کی عکاسی کرتا ہے کہ عوام میں سرمایہ کاری ہی محفوظ اور خوشحال مستقبل کی ضمانت ہے۔
ملاقات میں ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، ام القیوین کے ولی عہد شیخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ام القیوین کے نائب حکمراں شیخ احمد بن سعود بن راشد المعلا اور راس الخیمہ کے ولی عہد شیخ محمد بن سعود بن صقر القاسمی شریک ہوئے۔
اس کے علاوہ شیخ سیف بن محمد النہیان، شیخ سرور بن محمد النہیان، اور زاید بن سلطان النہیان چیریٹیبل اینڈ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین شیخ نھیان بن زاید النہیان بھی موجود تھے۔
ملاقات میں مزید نائب وزیراعظم و وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زاید النہیان، نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زاید النہیان، اور صدرِ مملکت کے مشیر ڈاکٹر شیخ سلطان بن خلیفہ النہیان شریک ہوئے۔
شرکاء میں صدارتی امور برائے ترقی و شہداء کے اہلِ خانہ کے نائب چیئرمین شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان، صدارتی امور برائے خصوصی معاملات کے نائب چیئرمین شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، اور شیخ زاید بن محمد بن زاید النہیان بھی شامل تھے۔
اس کے علاوہ یو اے ای کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان کے ساتھ ساتھ متعدد دیگر شیوخ، وزراء، اعلیٰ حکام، شہری اور مہمان بھی موجود تھے۔