روانڈا کے صدر سے یو اے ای میڈیا کونسل کے چیئرمین کی ملاقات، دوطرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو

کِگالی، 9 ستمبر، 2025 (وام) – جمہوریہ روانڈا کے صدر پال کاگامے نے کِگالی میں نیشنل میڈیا آفس اور یو اے ای میڈیا کونسل کے چیئرمین، عبداللہ بن محمد بن بُطی الحامد سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعلقات کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔
اس موقع پر الحامد نے امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی جانب سے صدر کاگامے کو نیک خواہشات پہنچائیں اور روانڈا کی عوام اور حکومت کے لیے ترقی و خوشحالی کی دعا کی۔
صدر کاگامے نے بھی صدر شیخ محمد بن زاید کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی گہرائی کو سراہا اور اماراتی عوام کے لیے مزید ترقی اور خوشحالی کی خواہش کی۔
ملاقات میں دوطرفہ تعاون کے فروغ کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں فریقین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ تعلقات کو مزید مضبوط بنایا جائے گا تاکہ مشترکہ مفادات کے ساتھ ساتھ پائیدار ترقی کے مواقع کو فروغ دیا جا سکے۔
اس سے قبل آج الحامد نے روانڈا ڈویلپمنٹ بورڈ کے سی ای او جین-گی افریقا سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ترقی کے مختلف شعبوں میں تعاون اور ہم آہنگی بڑھانے کے طریقوں پر بات چیت ہوئی تاکہ دونوں ممالک اور ان کے عوام کے لیے ترقی و خوشحالی کی راہیں ہموار کی جا سکیں۔