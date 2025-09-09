امارات کا قطر سے اظہارِ یکجہتی، داخلی سیکیورٹی فورس کے شہید اہلکار پر تعزیت

ابوظہبی، 9 ستمبر 2025 (وام) – متحدہ عرب امارات نے قطر کی داخلی سیکیورٹی فورس کے ایک اہلکار کی شہادت پر دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے، جو اسرائیلی حملے کے نتیجے میں شہید ہوا۔
وزارتِ خارجہ نے اپنے بیان میں شہید اہلکار کے اہلِ خانہ، قطر کی حکومت اور عوام سے گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے زخمی سیکیورٹی اہلکاروں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔
امارات نے ایک بار پھر برادر ملک قطر کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی اور اس کے امن و استحکام کے خلاف ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے میں بھرپور تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔