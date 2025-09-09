اماراتی صدر کا قطر سے اظہارِ یکجہتی، اسرائیلی حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 9 ستمبر، 2025 (وام) – متحدہ عرب امارات کے صدر، عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج قطر کے امیر، عزت مآب شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ٹیلیفون پر گفتگو کی۔
گفتگو کے دوران شیخ محمد بن زاید نے اسرائیلی حملے کے بعد قطر کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا، جس میں قطری سرزمین کو نشانہ بنایا گیا تھا۔
انہوں نے اس کھلے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے واضح کیا کہ متحدہ عرب امارات، قطر کی خودمختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت اور عوام کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے ہر اقدام کی بھرپور حمایت کرے گا۔
اماراتی صدر نے زور دیا کہ یہ حملہ قطر کی خودمختاری اور بین الاقوامی قوانین و اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اس قسم کے اقدامات پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔