اقوامِ متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی قطر پر اسرائیلی حملوں کی مذمت

نیویارک، 9 ستمبر 2025 (وام) – اقوامِ متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے منگل کے روز قطر پر اسرائیلی حملوں کی سخت مذمت کی۔
انہوں نے کہا کہ، "میں قطر کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کی اس کھلی خلاف ورزی کی مذمت کرتا ہوں۔"
انتونیو گوتریس نے مزید کہا کہ قطر غزہ میں جنگ بندی کے قیام اور یرغمالیوں کی رہائی کے سلسلے میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔
انہوں نے عسکری اخراجات پر اپنی رپورٹ جاری کرتے ہوئے ایک پریس کانفرنس کے دوران زور دے کر کہا کہ تمام فریقین کو مستقل جنگ بندی کے قیام کے لیے کام کرنا چاہیے۔
سیکریٹری جنرل نے واضح کیا کہ اسرائیلی حملہ اس رپورٹ کے اس نتیجے کو مزید نمایاں کرتا ہے کہ دنیا بھر میں جنگ پر اخراجات امن قائم کرنے کی کوششوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔