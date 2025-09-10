صدر امارات کا بحرین کا برادرانہ دورۂ، شاہ حمد بن عیسیٰ کا استقبال

صخیر، 10 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان آج برادرانہ دورے پر مملکتِ بحرین پہنچے۔

صخیر ایئر بیس پر بحرین کے بادشاہ عزت مآب شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ نے صدر امارات اور ان کے وفد کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔

صدر امارات کے ہمراہ اعلیٰ سطحی وفد موجود تھا جس میں نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ عزت مآب لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زاید النہیان، نائب چیئرمین صدارتی امور برائے ترقی و شہداء کے امور شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان، نائب چیئرمین صدارتی امور برائے خصوصی معاملات شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، صدر امارات کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، سپریم کونسل برائے قومی سلامتی کے سیکرٹری جنرل علی بن حماد الشامسی، صدر کے دفتر برائے اسٹریٹجک امور اور ابوظہبی ایگزیکٹو آفس کے چیئرمین ڈاکٹر احمد مبارک علی المزروعی، وزیر صنعت و جدید ٹیکنالوجی ڈاکٹر سلطان بن احمد الجابر، صدر امارات کے مشیر برائے اسٹریٹجک ریسرچ و جدید ٹیکنالوجی فیصل عبدالعزیز البناِئی، بحرین میں امارات کے سفیر فہد العامری اور دیگر اعلیٰ حکام شامل تھے۔