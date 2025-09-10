راس الخیمہ میں الیکٹرک فلائنگ گاڑی کی آزمائشی پرواز، شیخ سعود بن صقر کی شرکت

راس الخیمہ، 10 ستمبر 2025 (وام)--راس الخیمہ کے حکمران اور سپریم کونسل کے رکن عزت مآب شیخ سعود بن صقر القاسمی نے آج راس الخیمہ میں چین کی معروف کمپنی "ایکس پینگ ایئرو ایچ ٹی" کی جانب سے برقی فلائنگ گاڑی کی پہلی آزمائشی پرواز کا مشاہدہ کیا۔
یہ مظاہرہ الجزیرہ ایوی ایشن کلب میں ہوا، جس میں متحدہ عرب امارات میں چین کے سفیر ژانگ یمنگ سمیت متعدد شیوخ اور اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ یہ سنگ میل متحدہ عرب امارات میں اسمارٹ اور پائیدار ٹرانسپورٹ کے مستقبل کی سمت ایک اہم قدم ہے۔
شیخ سعود بن صقر نے کہا کہ یہ آزمائش امارات کے اس وژن کی عکاسی کرتی ہے جو جدت اور پائیداری پر مبنی مستقبل کی تعمیر پر مرکوز ہے، اور یہ راس الخیمہ کے اس عزم کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ عالمی سطح کی ٹیکنالوجی اپنانے کے ذریعے رہائش، روزگار، سرمایہ کاری اور سیاحت کے لیے ایک پسندیدہ مقام کے طور پر اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط بنا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ راس الخیمہ غیر روایتی خیالات کو عملی کامیابیوں میں بدل رہا ہے تاکہ ایک جدید اور پائیدار شہری ماحول تشکیل دیا جا سکے۔ برقی فلائنگ گاڑی کی آزمائشی پرواز اسمارٹ اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ کی سمت ایک نیا قدم ہے، جو معیارِ زندگی کو بہتر بنائے گا اور ایک متنوع، مضبوط اور مستقبل شناس معیشت کے وژن کو سہارا دے گا۔
شیخ سعود بن صقر نے مزید کہا کہ آج دنیا کو سب سے بڑا چیلنج پائیدار شہروں اور کم آلودگی والے ٹرانسپورٹ سسٹمز کی تعمیر ہے، اور راس الخیمہ اس عالمی تحریک کا سرگرم حصہ ہے۔ برقی فلائنگ گاڑی کا آغاز صرف ایک تکنیکی کامیابی نہیں بلکہ مستقبل کی جانب ایک مضبوط پیغام ہے، جو آنے والی نسلوں کے لیے بہتر دنیا کی ضمانت دیتا ہے۔
اس موقع پر راس الخیمہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور چین کے شہر گوانگزو میں قائم کمپنی "ایکس پینگ ایئرو ایچ ٹی" کے درمیان ایک مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے تاکہ امارت میں سیاحت، تفریح اور ریسکیو آپریشنز کے لیے فلائنگ گاڑیوں کی ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جا سکے۔