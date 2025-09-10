صدر امارات شیخ محمد بن زاید کی بحرین کے بادشاہ سے ملاقات، دوطرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو

صخیر، 10 ستمبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے بحرین کے بادشاہ، عزت مآب شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں برادر ممالک کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بات چیت ہوئی، تاکہ مشترکہ مفادات پورے ہوں اور عوام کی ترقی و خوشحالی کی امیدیں مزید مضبوط ہوں۔
یہ ملاقات صدر امارات کے برادرانہ دورۂ بحرین کے دوران صخیر پیلس میں ہوئی۔ اس موقع پر شاہ حمد بن عیسیٰ نے صدر امارات کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دوستانہ ماحول میں گفتگو کی جس نے دونوں ممالک اور قیادتوں کے گہرے برادرانہ تعلقات کی عکاسی کی۔ انہوں نے خطے کی تازہ صورتحال کے تناظر میں مشاورت کے تسلسل پر زور دیا۔
دونوں رہنماؤں نے متعدد علاقائی امور پر تبادلۂ خیال کیا اور اسرائیلی حملے کی مذمت کی جس میں قطر کی خودمختاری کی خلاف ورزی کی گئی۔ انہوں نے اس کارروائی کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا۔ دونوں نے خبردار کیا کہ ایسے اقدامات مزید کشیدگی کا باعث بن سکتے ہیں اور خطے میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔
شیخ محمد بن زاید اور شاہ حمد نے قطر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سلامتی، خودمختاری اور عوام کے تحفظ کے لیے تمام کوششوں کی حمایت کی۔
ملاقات میں اماراتی وفد کے اراکین، جن میں نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ عزت مآب لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زاید النہیان، نائب چیئرمین صدارتی امور برائے ترقی و شہداء کے امور شیخ ذیاب بن محمد بن زاید، نائب چیئرمین صدارتی امور برائے خصوصی معاملات شیخ حمدان بن محمد بن زاید، صدر امارات کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، وزراء اور اعلیٰ حکام شامل تھے۔ بحرین کی جانب سے بھی متعدد شیوخ، وزراء اور سینئر حکام شریک ہوئے۔
بعد ازاں صدر امارات نے بحرین کا دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپسی کی، جہاں ایئرپورٹ پر شاہ حمد بن عیسیٰ اور دیگر اعلیٰ حکام نے انہیں الوداع کہا۔