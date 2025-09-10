انٹرنیشنل گورنمنٹ کمیونیکیشن فورم: شیخ سلطان بن احمد کا دورہ، 110 سے زائد تقریبات میں عالمی ماہرین کی شرکت

شارجہ، 10 ستمبر، 2025 (وام)--شارجہ کے نائب حکمران اور شارجہ میڈیا کونسل کے چیئرمین، عزت مآب شیخ سلطان بن احمد بن سلطان القاسمی نے ایکسپو سینٹر شارجہ میں منعقدہ 14ویں انٹرنیشنل گورنمنٹ کمیونیکیشن فورم (آئی جی سی ایف) کا دورہ کیا۔ یہ فورم شارجہ گورنمنٹ میڈیا بیورو کے زیرِ اہتمام "کوالٹی آف لائف کے لیے کمیونیکیشن" کے موضوع پر منعقد کیا گیا۔
شیخ سلطان بن احمد نے فورم کے مختلف پویلینز اور سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور حکومتی کمیونیکیشن کے جدید رجحانات اور ایجادات پر مبنی متحرک ماحول میں شرکت کی۔ انہوں نے مجموعی طور پر 22 ورکشاپس اور انٹرایکٹو سیشنز میں شرکت کی، جن میں مؤثر حکومتی کمیونیکیشن کے جدید ماڈلز اور عملی طریقہ کار پیش کیے گئے۔
ان سیشنز میں عالمی اور علاقائی مسائل جیسے کہ غذائی تحفظ، صحت عامہ، تعلیم، ماحولیاتی پائیداری اور سبز معیشت پر بات کی گئی، اور دکھایا گیا کہ کس طرح اسٹریٹجک کمیونیکیشن مختلف کمیونٹیز پر مثبت اثر ڈال سکتی ہے اور معاشرتی تبدیلی کو فروغ دے سکتی ہے۔
دورے کے دوران شیخ سلطان بن احمد نے میڈیا، حکومتی اور نجی شعبے کے نمائندوں سے ملاقات کی اور ان کے منصوبوں کے بارے میں براہِ راست معلومات حاصل کیں۔ نمائش میں جدید کمیونیکیشن ٹولز اور طریقوں کے ذریعے سیمینارز، لیکچرز اور ورکشاپس پیش کیے گئے، جن کا مقصد شفافیت، حکمرانی اور عوامی شمولیت کو عالمی سطح پر مضبوط بنانا تھا۔
فورم میں 237 سے زائد بین الاقوامی مقررین نے شرکت کی، جو 51 مکالماتی سیشنز اور 22 پلیٹ فارمز پر منعقدہ 110 سے زیادہ تقریبات کا حصہ تھے۔ سات کلیدی تقاریر اور 22 خصوصی ورکشاپس میں سرکاری اداروں، عالمی تنظیموں، جامعات اور ٹیکنالوجی و میڈیا کمپنیوں کے ماہرین نے اپنی مہارتیں شیئر کیں، جس سے یہ فورم اسٹریٹجک کمیونیکیشن، پالیسی سازی اور پائیدار ترقی کے لیے تعاون اور جدت کا اہم مرکز ثابت ہوا۔
شیخ سلطان بن احمد کے ساتھ اس دورے میں طارق سعید علَی، ڈائریکٹر جنرل شارجہ گورنمنٹ میڈیا بیورو، حسن یعقوب المنصوری، سیکرٹری جنرل شارجہ میڈیا کونسل، اور علیا بُوغانم السویدی، ڈائریکٹر شارجہ گورنمنٹ میڈیا بیورو سمیت دیگر حکام اور مقامی، علاقائی و بین الاقوامی میڈیا نمائندگان بھی موجود تھے۔