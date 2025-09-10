آئی جی سی ایف میں ماہرین کا خطاب: فوڈ سکیورٹی اور بحرانوں سے نمٹنے میں میڈیا کا اہم کردار

شارجہ، 10 ستمبر 2025 (وام)--14ویں انٹرنیشنل گورنمنٹ کمیونیکیشن فورم (آئی جی سی ایف) میں ماہرین نے زور دیا کہ میڈیا سماجی آگاہی پیدا کرنے اور قدرتی وسائل، بالخصوص غذائی تحفظ کے حوالے سے ذمہ داری بڑھانے میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوڈ سکیورٹی ہر فرد کی زندگی کو متاثر کرنے والا اسٹریٹجک مسئلہ ہے اور میڈیا اس کے حل میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔
ماہرین نے کہا کہ میڈیا صرف خبریں پہنچانے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ پالیسی سازی میں شراکت دار ہے اور صحت، ماحولیات اور معیشت جیسے بحرانوں کے دوران عوام میں آگاہی بڑھانے اور مؤثر پیغامات پہنچانے کا بنیادی وسیلہ بھی ہے۔
یونیورسٹی آف شارجہ کے کالج آف کمیونیکیشن کی ایسوسی ایٹ پروفیسر انجی خلیل نے کہا کہ بحران غیر معمولی صورتحال ہوتے ہیں جن سے نمٹنے کے لیے نہ صرف ذمہ دار اداروں کو بلکہ میڈیا کو بھی خصوصی حکمتِ عملی اختیار کرنا پڑتی ہے، جہاں کمیونیکیشن کا کردار بنیادی ہوتا ہے۔
شارجہ فِش ریسورسز اتھارٹی کے میڈیا ڈیپارٹمنٹ کی سربراہ زینب جاسم السجوانی نے کہا کہ اتھارٹی کی اس فورم میں شمولیت کا مقصد عوامی شمولیت کو بڑھانا اور پائیداری و معیارِ زندگی کے فروغ میں میڈیا و کمیونیکیشن کے کردار کو اجاگر کرنا ہے۔