شیخ عبداللہ بن زاید سے مصری وزیرِ خارجہ کی ملاقات، قطر کے ساتھ اظہارِ یکجہتی

ابوظہبی، 10 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیرِ خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے آج ابوظہبی میں عرب جمہوریہ مصر کے خارجہ امور اور ہجرت کے وزیر ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے ملاقات کی۔
ملاقات میں خطے کی تازہ صورتحال خاص طور پر حالیہ اسرائیلی جارحیت کے بعد قطر کی سلامتی کے حوالے سے عالمی امن و سلامتی پر اس کے اثرات پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
دونوں وزرائے خارجہ نے قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سلامتی اور شہریوں و مقیمین کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کی۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے واضح کیا کہ ریاستی خودمختاری کا احترام بین الاقوامی تعلقات کا بنیادی اصول ہے، اور اس اصول کی خلاف ورزی اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ عالمی برادری کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل کی جارحانہ اور غیر ذمے دارانہ کارروائیوں کو روکنا چاہیے۔
دونوں رہنماؤں نے مشرقِ وسطیٰ میں جامع امن کے قیام کے لیے مشترکہ کوششوں کو آگے بڑھانے پر بھی بات کی، جس کی بنیاد دو ریاستی حل ہے اور جو خطے میں امن، استحکام اور ترقی کو تقویت دے گا۔
مزید برآں، ملاقات میں امارات اور مصر کے برادرانہ تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت داری کے دائرے میں تعاون کو وسعت دینے پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ اس دوران معیشت، ترقی، تجارت اور دیگر اہم شعبوں میں تعاون کے امکانات پر غور کیا گیا، جو دونوں ممالک کی ترقی اور خوشحالی کے اہداف کو سپورٹ کرتے ہیں۔
شیخ عبداللہ بن زاید نے امارات اور مصر کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک ترقی اور خوشحالی کے مشترکہ مقاصد کے لیے تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں۔
ملاقات میں وزیرِ مملکت شیخ شخبوط بن نہیان النہیان اور وزیرِ مملکت لانا زکی نسیبہ بھی شریک تھیں۔