اماراتی سائیکلسٹ عبداللہ جاسم کی ٹور آف صلالہ کے چوتھے مرحلے میں کامیابی حاصل

صَلالہ، 10 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے سائیکلسٹ عبداللہ جاسم نے ٹور آف صلالہ کے چوتھے مرحلے میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلی پوزیشن حاصل کی اور مجموعی درجہ بندی میں دوسرے نمبر پر آگئے۔ اس سے قبل وہ پہلے مرحلے میں بھی نمایاں کارکردگی دکھاتے ہوئے سبقت لے چکے تھے۔
120 کلو میٹر طویل چوتھا مرحلہ دہاریز بیچ سے وادی دربت تک کا تھا، جسے عبداللہ جاسم نے 3 گھنٹے 3 منٹ اور 37 سیکنڈ میں مکمل کیا۔
جاسم نے پوائنٹس کی درجہ بندی میں سبز جرسی اور انڈر 23 کیٹیگری میں سفید جرسی بھی اپنے نام کی۔
یاد رہے کہ ٹور آف صلالہ عمان میں ہر سال منعقد ہونے والی ملٹی ڈے روڈ سائیکلنگ ریس ہے، جو یو سی آئی ایشیا ٹور کا حصہ ہے۔