دبئی ایئر شو 2025 کی تیاریوں پر وزارت دفاع کی بریفنگ

دبئی، 10 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی وزارتِ دفاع نے آج ایک میڈیا بریفنگ میں دبئی ایئر شو 2025 کی تفصیلات جاری کیں۔ یہ ایئر شو 17 سے 21 نومبر تک دبئی ورلڈ سنٹرل میں ہوگا، جس کی سرپرستی متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران، عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم کریں گے۔
تقریب میں دنیا بھر کے سفراء اور فوجی اتاشیوں نے شرکت کی۔ حکام کے مطابق، اس سال کا ایئر شو 1989 میں آغاز کے بعد سے اپنی نوعیت کا سب سے بڑا ایونٹ ہوگا۔
اس موقع پر فوجی انتظامی کمیٹی کے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر بریگیڈیئر محمد عبید المرشودی نے کہا کہ یہ ایئر شو مختلف ممالک اور اداروں کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
اس بار کی نمائش میں خلائی ٹیکنالوجیز میں جدید ایجادات اور اسٹارٹ اپس کے کردار کو اجاگر کیا جائے گا، جو ہوا بازی اور خلائی شعبے میں پائیداری کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہورہے ہیں۔