امارات اور اٹلی کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر تبادلۂ خیال

ابوظہبی، 10 ستمبر 2025 (وام) – متحدہ عرب امارات کے وزیرِ مملکت برائے غیر تیل تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی نے امارات میں قائم اطالوی بزنس کونسل سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور نجی شعبے کے تعاون کو فروغ دینے کی حکمتِ عملیوں پر بات چیت ہوئی۔
ڈاکٹر الزیودی نے کہا کہ اٹلی یورپی یونین کے اندر امارات کا ایک اہم تجارتی شراکت دار ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے۔ 2024 میں دونوں ممالک کے درمیان غیر تیل دوطرفہ تجارت 14 ارب امریکی ڈالر تک جا پہنچی، جو 2023 کے مقابلے میں 19.7 فیصد اور 2022 کے مقابلے میں 22.2 فیصد زیادہ ہے۔ صرف 2025 کے پہلے نصف حصے میں تجارت 7.9 ارب ڈالر رہی، جو گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 14.6 فیصد اور 2024 کی دوسری ششماہی کے مقابلے میں 12.3 فیصد زیادہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ امارات اور اٹلی کے درمیان نجی شعبے میں تعاون کو وسعت دے کر شراکت داری کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ ملاقات میں ٹیکنالوجی، قابلِ تجدید توانائی، صحت اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں پر تعاون کے امکانات پر بھی گفتگو ہوئی۔
ڈاکٹر الزیودی نے کہا کہ یہ تعاون نہ صرف دونوں ممالک کی معیشت کو تقویت دے گا بلکہ پائیدار ترقی کے اہداف میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے زور دیا کہ ایسے منصوبوں میں سرمایہ کاری ضروری ہے جو نوکریاں پیدا کریں اور دونوں ممالک کے لیے دیرپا معاشی قدر فراہم کریں۔
ملاقات میں جاری منصوبوں اور معاہدوں پر بھی بات ہوئی، جن کا مقصد تجارتی و سرمایہ کاری تعلقات کو مزید بہتر بنانا ہے۔ فریقین نے مشترکہ عزم کا اظہار کیا کہ مستقبل میں ایسے منصوبوں کو فروغ دیا جائے گا جو دونوں ممالک کی خوشحالی اور ترقی کے لیے معاون ہوں۔