صدرِ امارات شیخ محمد بن زاید کا عمان کا برادرانہ دورہ، سلطان ہَیثم سے ملاقات میں دوطرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال

صلالہ، 11 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے سلطنتِ عمان کے فرمانروا سلطان ہيثم بن طارق سے ملاقات کی، جس میں دونوں برادر ممالک کے تاریخی تعلقات اور باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی۔
ملاقات صلالہ کے قصر الحسْن میں ہوئی جہاں سلطان ہيثم بن طارق نے صدر امارات اور ان کے وفد کا پُرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خوشگوار گفتگو کی جو امارات اور عمان کے گہرے اور دیرینہ رشتوں کی عکاسی کرتی ہے۔
گفتگو کے دوران دوطرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ فریقین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ تعلقات کو مزید مستحکم بنایا جائے تاکہ دونوں ممالک اور ان کی اقوام کے ترقی و خوشحالی کے اہداف حاصل کیے جا سکیں۔
دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتِ حال پر بھی تبادلۂ خیال کیا اور قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ ریاستی خودمختاری اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور خطے کی سلامتی و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ امارات اور عمان نے قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے سلامتی اقدامات کی حمایت کی۔
ملاقات میں خلیجی تعاون کونسل کی کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ دونوں ممالک نے اس عزم کو دہرایا کہ خلیجی یکجہتی کو فروغ دیا جائے اور ایسے اقدامات کی حمایت کی جائے جو رکن ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے اور عوام کی ترقی و خوشحالی کو یقینی بنانے میں مددگار ہوں۔
صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے کہا کہ امارات اور عمان کے تعلقات محض سیاسی اور معاشی شعبوں تک محدود نہیں بلکہ یہ سماجی و ثقافتی رشتوں تک بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بانیٔ متحدہ عرب امارات شیخ زاید بن سلطان النہیان اور مرحوم سلطان قابوس بن سعید کے کردار کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے ان تعلقات کی مضبوط بنیاد رکھی جسے آج بھی عزت و احترام کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔
صدر شیخ محمد بن زاید نے عمان میں پُرتپاک استقبال اور میزبانی پر سلطان ہيثم بن طارق کا شکریہ بھی ادا کیا۔
ملاقات میں امارات کی جانب سے نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان، نصدارتی عدالت برائے ترقی اور شہداء کے امور کے نائب چیئرمین شیخ ذیاب بن محمد بن زاید، نائب چیئرمین صدارتی امور برائے خصوصی معاملات شیخ حمدان بن محمد بن زاید، صدر امارات کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان اور متعدد اعلیٰ حکام شامل تھے۔
جبکہ عمان کی طرف سے نائب وزیراعظم برائے دفاعی امور سید شھاب بن طارق، وزیر ثقافت و کھیل سید ذی یزن بن ہيثم اور دیگر حکام نے شرکت کی۔
بعد ازاں صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے عمان سے روانگی اختیار کی۔ انہیں صلالہ کے شاہی ہوائی اڈے پر سلطان ہيثم بن طارق اور اعلیٰ حکام نے الوداع کہا۔