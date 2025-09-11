متحدہ عرب امارات کی اسرائیلی وزیر اعظم کے قطر مخالف بیانات کی شدید مذمت

ابوظہبی، 11 ستمبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے قطر مخالف اشتعال انگیز اور معاندانہ بیانات کی شدید مذمت کی ہے۔
وزارتِ خارجہ نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ قطر کی سلامتی و استحکام خلیجی تعاون کونسل (جی سی سی) کے رکن ممالک کی سلامتی کا لازمی حصہ ہے، اور کسی بھی رکن ملک پر جارحیت دراصل مشترکہ خلیجی سلامتی کے ڈھانچے پر حملہ ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ متحدہ عرب امارات اسرائیلی بیانات اور قطر کو دی جانے والی دھمکیوں کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ وزارت نے زور دیا کہ اس قسم کی اشتعال انگیز اور معاندانہ زبان خطے میں استحکام کے امکانات کو کمزور کرتی ہے اور حالات کو نہایت خطرناک رخ کی جانب دھکیلتی ہے۔