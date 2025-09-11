افغانستان کے زلزلہ متاثرین کیلئے اماراتی امدادی جہاز روانہ

ابوظہبی، 11 ستمبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کا امدادی جہاز پاکستان کی گوادر بندرگاہ کے لیے روانہ ہو گیا، جہاں سے اس کا سامان زمینی راستے کے ذریعے افغانستان پہنچایا جائے گا تاکہ حالیہ زلزلے سے متاثرہ افغان عوام کی مدد کی جا سکے۔
یہ جہاز صدر مملکت عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات پر روانہ کیا گیا ہے اور اس میں 2,500 ٹن خوراک، خیمے اور طبی سامان موجود ہے۔
مشترکہ آپریشنز کمانڈ نے بتایا کہ اس جہاز کی تیاری یو اے ای ایڈ ایجنسی کے تعاون سے کی گئی، جس میں متعدد فلاحی و انسانی ہمدردی کے اداروں نے حصہ لیا۔ اس اقدام سے امارات کے اندر موجود یکجہتی کے جذبے اور مختلف اداروں کی مشترکہ کاوشوں کا اظہار ہوتا ہے تاکہ افغانستان کو فوری امداد فراہم کی جا سکے۔
امارات کی یہ امدادی کوشش افغانستان کے عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرنے، ان کے مشکل حالات کم کرنے اور علاقائی امن و استحکام کے فروغ کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ اقدام یو اے ای کی ان اعلیٰ اقدار کی عکاسی کرتا ہے جو دنیا بھر میں انسانی امداد، امن اور بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے اختیار کی جاتی ہیں۔