اماراتی صدر کا آذربائیجان کے کارابخ پہنچنے پر شاندار استقبال

قرہ باغ، 16 ستمبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان آج جمہوریہ آذربائیجان کے سرکاری دورے پر کارابخ پہنچے۔
فوزولی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آذربائیجان کے صدر عزت مآب الہام علییف اور متعدد اعلیٰ حکام نے اماراتی صدر کا پرتپاک استقبال کیا۔
عزت مآب صدر کے ہمراہ آنے والے وفد میں صدارتی عدالت برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر عزت مآب شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام شامل ہیں۔