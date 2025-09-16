اماراتی صدر کا کارابخ کے تاریخی شہر شوشہ کا دورہ، شاندار استقبالیہ تقریب کا انعقاد

شوشہ، کارابخ، 16 ستمبر 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے جمہوریہ آذربائیجان کے سرکاری دورے کے موقع پر کارابخ کے تاریخی شہر شوشہ کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ آذربائیجان کے صدر عزت مآب الہام علییف بھی موجود تھے۔
شوشہ کی انتظامی عمارت کے مرکزی صحن میں عزت مآب صدر کے اعزاز میں سرکاری استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی، جس میں دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے اور شیخ محمد بن زاید نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔
تقریب میں اماراتی صدر کے ہمراہ آنے والے وفد کے ارکان، جن میں کئی شیوخ اور اعلیٰ حکام شامل تھے، شریک ہوئے، جبکہ آذربائیجان کے وزراء اور سینیئر حکام بھی موجود تھے۔