ایکسپو 2025 اوساکا میں اماراتی پویلین کا 'یو اے ای ڈے' 19 ستمبر کو منایا جائے گا

ابوظبی، 17 ستمبر ،2025 (وام)--ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان کی موجودگی میں متحدہ عرب امارات کا پویلین جمعہ 19 ستمبر کو ایکسپو 2025 اوساکا میں "یو اے ای ڈے" منائے گا۔ یہ تقریب ایکسپو کے تحت طے شدہ پروگرامز اور سرگرمیوں کا حصہ ہے۔
ایکسپو 2025 اوساکا، جو 13 اکتوبر 2025 تک جاری رہے گا، کا مرکزی عنوان "فرام ارتھ ٹو ایتھر" ہے۔ اس موقع پر یو اے ای پویلین ایک جدید اور پائیدار ڈیزائن میں پیش کیا جا رہا ہے جو کھجور کے درخت سے ماخوذ ہے – یہ اماراتی شناخت میں گہرے ثقافتی اور ورثے کی علامت کی حیثیت رکھتا ہے۔
"یو اے ای ڈے" کی تقریبات میں پویلین کے منفرد اور کثیر جہتی سفر کو اجاگر کیا جائے گا جس میں امارات کے قدیم ورثے سے لے کر خلائی تحقیق، صحت عامہ اور پائیدار ٹیکنالوجی میں اس کی جدید جدتوں تک کا احاطہ کیا جائے گا۔ امارات کی یہ شمولیت امارات اور جاپان کے درمیان مختلف شعبوں میں گہرے دوطرفہ تعلقات کی بھی عکاسی کرتی ہے۔