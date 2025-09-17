اماراتی صدر کی جانب سے بھارت کے سفیر کو "آرڈر آف زاید دوم" ایوارڈ سے نوازا گیا

ابوظہبی، 17 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے بھارت کے متحدہ عرب امارات میں سفیر سنجے سدھیر کو ان کی خدمات کے اعتراف میں "آرڈر آف زاید دوم" (فرسٹ کلاس) سے نوازا ہے۔ یہ اعزاز دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں جامع اسٹریٹجک تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے میں ان کی کاوشوں کے اعتراف کے طور پر دیا گیا۔
نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے آج ابوظہبی میں ایک ملاقات کے دوران یہ اعزاز سفیر کو پیش کیا۔ ملاقات میں انہوں نے امارات اور بھارت کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کی گہرائی پر روشنی ڈالی اور سنجے سدھیر کی خدمات کو سراہا جنہوں نے اپنی مدتِ سفارت کے دوران اس رشتے کو مزید مستحکم کیا۔
اپنی جانب سے سفیر نے عزت مآب صدر شیخ محمد بن زاید النہیان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی بصیرت افروز قیادت اور خطے و عالمی سطح پر ان کے نمایاں کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے امارات کی تمام سرکاری اداروں کا بھی شکریہ ادا کیا جن کے تعاون نے دونوں برادر ممالک کے تاریخی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں ان کے مشن کو کامیاب بنایا۔