فجیرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ڈرون کارگو آپریشن کا تاریخی آغاز

فجیرہ، 17 ستمبر 2025 (وام)--فجیرہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں ڈرون کارگو آپریشن کا پہلا کامیاب تجربہ کیا گیا، جس میں بغیر پائلٹ طیارہ فضائی ٹریفک کنٹرول کی نگرانی میں پرواز کر کے سامان بحیرہ فجیرہ میں قائم ایک آف شور پلیٹ فارم تک پہنچایا گیا۔
یہ تجربہ لوڈ آٹونومس کے تعاون سے کیا گیا، جبکہ فجیرہ سول ایوی ایشن اتھارٹی اور فجیرہ ایئر نیویگیشن سروسز (FANS) نے قریبی رابطے میں اس عمل کو مکمل کیا۔ حکام کے مطابق یہ شراکت داری ہوا بازی کے شعبے میں نئے حل متعارف کرانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
فجیرہ سول ایوی ایشن اتھارٹی کے چیئرمین اور یو اے ای جنرل سول ایوی ایشن اتھارٹی کے نائب چیئرمین محمد عبداللہ السلمی نے کہا کہ یہ کامیابی ایئرپورٹ کے لیے اہم سنگِ میل ہے۔ ان کے مطابق ڈرون ٹیکنالوجی مستقبل کی فضائی لاجسٹکس میں مرکزی کردار ادا کر سکتی ہے۔
فجیرہ ایئر نیویگیشن سروسز کے سی ای او کرم جلال البلوشی نے کہا کہ شہری ایئرپورٹ کے ماحول میں ڈرون کارگو پرواز محفوظ اور مؤثر طریقے سے ممکن ہوئی ہے، جس کے لیے سخت حفاظتی اقدامات اور اداروں کے درمیان ہم آہنگی ضروری تھی۔
لوڈ آٹونومس کے سی ای او راشد المانع نے کہا کہ پہلی بار شہری ایئرپورٹ سے آف شور پلیٹ فارم تک ڈرون کارگو پرواز ممکن ہونے کا ثبوت ملا ہے، جو مستقبل میں کمرشل سروس کی راہ ہموار کرے گا۔
یہ آپریشن بین الاقوامی سول ایوی ایشن تنظیم (ICAO) کے حفاظتی قوانین اور یو اے ای جنرل سول ایوی ایشن اتھارٹی کی ہدایات کے مطابق کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ کامیابی ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے فضائی کارگو کو تیز اور ماحول دوست بنانے کی طرف اہم قدم ہے۔
فجیرہ سول ایوی ایشن اتھارٹی اور فجیرہ ایئر نیویگیشن سروسز مستقبل میں ڈرون کارگو سروسز کو وسعت دینے اور نئی شراکت داریاں قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں تاکہ بڑھتی ہوئی علاقائی و عالمی طلب کو پورا کیا جا سکے۔