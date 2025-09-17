غزہ سے 119 مریضوں اور زخمیوں کا اماراتی طبی انخلا، مجموعی تعداد 2,900 سے تجاوز

ابوظہبی، 17 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات نے عالمی ادارۂ صحت (WHO) کے تعاون سے غزہ سے ایک اور طبی انخلا کی پرواز کا انتظام کیا جس کے ذریعے 119 مریضوں اور زخمی افراد کو ان کے اہلِ خانہ سمیت منتقل کیا گیا۔ یہ پرواز اسرائیل کے رامون ایئرپورٹ سے کراسنگ کرم ابو سالم کے راستے روانہ ہوئی۔
اب تک امارات مجموعی طور پر 2,904 مریضوں اور ان کے اہلِ خانہ کو علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے منتقل کر چکا ہے۔ یہ اقدام صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات کے تحت جاری پروگرام کا حصہ ہے، جس کے تحت ملک کی مختلف اسپتالوں میں 1,000 زخمی فلسطینی بچوں اور 1,000 کینسر کے مریضوں کا علاج کرایا جا رہا ہے۔
وزارتِ خارجہ میں ترقی اور بین الاقوامی اداروں کے امور کے معاون وزیر اور اماراتی امدادی ایجنسی کے نائب چیئرمین سلطان محمد الشامسی نے کہا کہ امارات غزہ کے مریضوں اور زخمی شہریوں کی فوری منتقلی سمیت تیز رفتار انسانی ردعمل کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ کوششیں فلسطینی عوام کے ساتھ امارات کے گہرے اور مستقل یکجہتی کے عزم کی عکاسی کرتی ہیں، تاکہ ہنگامی حالات اور نازک مواقع پر ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہوئے عالمی استحکام میں کردار ادا کیا جا سکے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ امارات عالمی ادارۂ صحت اور متعلقہ حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے تاکہ مریضوں کو فوری طور پر اماراتی اسپتالوں میں منتقل کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اماراتی ہیومینیٹیرین سٹی میں مریضوں اور ان کے اہلِ خانہ کو جامع طبی، تعلیمی اور ثقافتی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔
الشامسی نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ امارات مصر کے ساحل العریش کے قریب اپنے اسپتال جہاز اور جنوبی غزہ میں قائم فیلڈ اسپتال کے ذریعے بھی ضروری طبی خدمات، ادویات اور سامان فراہم کر رہا ہے۔
امارات اپنے ہنگامی منصوبے کے تحت اقوامِ متحدہ کے اداروں اور بین الاقوامی شراکت داروں کے تعاون سے غزہ میں جاری بحران کے تباہ کن اثرات کو کم کرنے اور وہاں کے عوام کی مشکلات دور کرنے کے لیے اپنے قائدانہ انسانی کردار کو مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔