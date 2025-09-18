گلوبل ولیج وی آئی پی پیکجز کے نام پر آن لائن فراڈ

دبئی، 18 ستمبر، 2025 (وام)--دبئی پولیس نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ سوشل میڈیا اور آن لائن پلیٹ فارمز پر گلوبل ولیج کے وی آئی پی پیکجز کے نام پر جعلی لنکس پھیلائے جا رہے ہیں۔ یہ لنکس پرکشش قیمتوں کی آڑ میں صارفین کو لُبھاتے ہیں اور ان کی رقم اور ذاتی معلومات چوری کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔
پولیس نے کہا کہ ایسے فراڈ ہر سال اس وقت سامنے آتے ہیں جب گلوبل ولیج کی طلب بڑھتی ہے۔ اس دوران جعلساز سرکاری ویب سائٹس کی نقل بنا کر لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں۔
پولیس نے زور دیا کہ گلوبل ولیج کے ٹکٹ اور پیکجز صرف سرکاری ذرائع سے خریدے جائیں، جن میں گلوبل ولیج کی ویب سائٹ، موبائل ایپ یا مجاز مراکز شامل ہیں۔ یہ واحد محفوظ طریقے ہیں جن سے خریداروں کے حقوق کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔
کمیونٹی کے افراد سے کہا گیا ہے کہ وہ ہوشیار رہیں، نامعلوم ذرائع سے آنے والی پرکشش پیشکشوں سے بچیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر ای-کرائم پلیٹ فارم یا 901 نمبر پر دیں تاکہ ایسے جرائم کو روکا جا سکے اور معاشرے کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔
گلوبل ولیج نے اعلان کیا ہے کہ اس سیزن کے وی آئی پی پیکجز صرف کوکا کولا ارینا کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔