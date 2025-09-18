محمد بن راشد: امارات حکومتی کارکردگی میں نئے معیار قائم کرتا رہے گا

دبئی، 18 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم نے دبئی میں میوزیم آف دی فیوچر میں اپنی بنیادی ٹیم کے ساتھ سالانہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر دبئی کے دوسرے نائب حکمران عزت مآب شیخ احمد بن محمد بن راشد المکتوم بھی موجود تھے۔
شیخ محمد بن راشد نے گزشتہ برسوں میں اماراتی حکومت کے کام کے ماڈل میں ہونے والی ترقی کو سراہا جس کے نتیجے میں مختلف ترقیاتی شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئیں، بالخصوص ان خدمات میں جو براہ راست شہریوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹیم کو ہدایت دی کہ اس سال کی کارکردگی اور کامیابیاں ماضی کے تمام سالوں سے بہتر ہوں تاکہ وفاقی حکومتی ترجیحات اور قومی اہداف مزید مضبوط ہوں۔
انہوں نے کہا کہ گزشتہ 25 برسوں میں قومی ٹیم نے بڑے سنگ میل عبور کیے ہیں اور ایسے منصوبے مکمل کیے ہیں جنہوں نے امارات کی عالمی حیثیت کو مضبوط کیا اور عوام کی خدمت کی۔
انہوں نے مزید کہاکہ، "ہم اپنی قوم اور شہریوں کے لیے نئی کامیابیوں کے بارے میں پرامید ہیں۔ ہمارا کام تمام شعبوں میں عزم اور توانائی کے ساتھ جاری ہے تاکہ امارات کی عالمی مسابقت کو مزید بڑھایا جا سکے، خوشحالی کو فروغ دیا جا سکے، معاشرے کی فلاح کو بہتر بنایا جا سکے اور لوگوں کے معیارِ زندگی کو بلند کیا جا سکے۔ ہماری قومی امنگوں کی کوئی حد نہیں۔"
شیخ محمد بن راشد نے اپنی ٹیم پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہاکہ، "ہمارے پاس دنیا کی بہترین ٹیم ہے۔ یہ ٹیم اپنی صلاحیتوں، عزم، وفاداری اور وطن کی خدمت میں غیر متزلزل لگن کے باعث ممتاز ہے۔ اس ٹیم کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔"
سالانہ اجلاس میں اعلیٰ حکومتی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں قومی کامیابیوں اور بڑے ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا اور آئندہ کے اہداف اور خیالات پر بات کی گئی۔
مباحثے میں وفاقی حکومت کے اس ماڈل کو مزید مؤثر بنانے پر توجہ دی گئی جو اپنی تیزی اور پالیسی، قانون سازی، حکمتِ عملی اور اقدامات میں مسلسل جدت کے لیے جانا جاتا ہے۔