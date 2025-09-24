دبئی چیمبرز اور آسٹریلیا کے درمیان اقتصادی تعاون پر بات چیت

دبئی، 24 ستمبر، 2025 (وام)--دبئی چیمبرز میں کوئنزلینڈ (آسٹریلیا) کی وزیرِ خزانہ، تجارت، روزگار اور تربیت روزلِن بیٹس کی قیادت میں وفد سے ملاقات میں دبئی اور آسٹریلیا کے درمیان اقتصادی تعاون بڑھانے کے امکانات پر گفتگو ہوئی۔ فریقین نے دبئی اور کوئنزلینڈ کے درمیان دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں توسیع کے مواقع پر بات کی، خصوصاً اُن شعبوں پر جن میں مشترک دلچسپی پائی جاتی ہے۔
اجلاس میں اس بات کو بھی اجاگر کیا گیا کہ مشرقِ وسطیٰ، افریقہ اور جنوبی ایشیا کی تیزی سے بڑھتی منڈیوں تک رسائی کیلئے دبئی کی عالمی معیار کی سہولیات اور سازگار کاروباری ماحول آسٹریلوی کمپنیوں کو مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔
دبئی کی آسٹریلیا کے ساتھ غیر تیل تجارت 2024 میں 13.1 ارب درہم سے تجاوز کر گئی، جو سال بہ سال 8 فیصد اضافہ ہے۔ دبئی چیمبر آف کامرس نے 2025 کی پہلی ششماہی میں 250 نئی آسٹریلوی کمپنیوں کی رجسٹریشن کی، جس سے جُون کے اختتام پر فعال رکن کمپنیوں کی تعداد 1,594 ہو گئی۔
دبئی چیمبرز کے ہیڈکوارٹرز میں ہونے والے اجلاس میں دبئی چیمبر آف کامرس کے وائس چیئرمین یحییٰ لوطہ، متحدہ عرب امارات میں آسٹریلیا کے سفیر رِضوان جدوت، دبئی میں قونصل جنرل برائونی ہِلِس اور دیگر حکام شریک تھے۔ یحییٰ لوطہ نے کہا کہ دبئی عالمی شراکت داروں کے ساتھ روابط مضبوط کرنے اور کاروباری برادری کو بااختیار بنانے کیلئے نئے تعاون کے مواقع تلاش کر رہا ہے، اور کوئنزلینڈ ہمارے لئے اہم معاشی شراکت دار ہے۔