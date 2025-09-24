صدر شیخ محمد بن زاید کو موریتانیا کے صدر کا خط، دوطرفہ تعلقات اور تعاون کے فروغ پر زور

ابوظہبی، 24 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو آج موریتانیا کے صدر محمد ولد شیخ الغزوانی کا ایک خط موصول ہوا، جس میں دونوں ممالک کے تعلقات اور مشترکہ تعاون کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر بات کی گئی ہے۔
یہ پیغام نائب صدر، نائب وزیرِ اعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے قصر الوطن، ابوظہبی میں موریتانیا کے وزیرِ اعظم المختار ولد اجای سے ملاقات کے دوران وصول کیا۔
ملاقات میں متحدہ عرب امارات اور موریتانیا کے درمیان دوطرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں اور انہیں مزید فروغ دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کو تقویت ملے اور پائیدار ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔
اس موقع پر فریقین نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی و بین الاقوامی امور پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا۔