متحدہ عرب امارات جوجِتسو فیڈریشن کی سال کے اختتام تک قومی و بین الاقوامی مقابلوں کی شیڈول کا اعلان

ابوظہبی، 24 ستمبر، 2025 (وام)--یو اے ای جوجِتسو فیڈریشن (UAEJJF) نے ملک کے اندر اور باہر ہونے والے چیمپئن شپ مقابلوں کا شیڈول جاری کیا ہے، جو رواں سال کے اختتام تک جاری رہیں گے۔
شیڈول کے مطابق خالد بن محمد بن زاید جوجِتسو چیمپئن شپ – راؤنڈ 7 (نو گی) 27 اور 28 ستمبر کو فجیرہ میں منعقد ہوگی۔ اس کے بعد خالد بن محمد بن زاید جوجِتسو چیمپئن شپ – فائنل راؤنڈ (گی) 10 سے 13 اکتوبر کو ابوظہبی کے زاید اسپورٹس سٹی میں مبادلہ ایرینا میں کھیلی جائے گی۔
اسی مقام پر 17ویں ابوظہبی ورلڈ پروفیشنل چیمپئن شپ 2025 بھی 12 سے 22 نومبر تک منعقد ہوگی۔
متحدہ عرب امارات بین الاقوامی سطح پر بھی حصہ لے گا، جن میں جی جے آئی ایف ورلڈ چیمپئن شپ 2025 شامل ہے جو یکم سے 15 نومبر تک بینکاک، تھائی لینڈ میں ہوگی، جبکہ اسلامک سالیڈیریٹی گیمز 2025 17 اور 18 نومبر کو ریاض، سعودی عرب میں منعقد ہوں گے۔
دسمبر میں جوجِتسو پریذیڈنٹ کپ – فائنلز 6 اور 7 دسمبر کو مبادلہ ایرینا میں ہوں گے، جبکہ العین 13 اور 14 دسمبر کو ایم ایم اے چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔