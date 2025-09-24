شیخہ لطیفہ بنت محمد: دبئی کو عالمی ثقافتی مرکز بنانے کا عزم

دبئی، 24 ستمبر، 2025 (وام)--دبئی کلچر اینڈ آرٹس اتھارٹی کی چیئرپرسن شیخہ لطیفہ بنت محمد بن راشد المکتوم نے کہا کہ دبئی ثقافتی اقدامات کے ذریعے اس وژن کو آگے بڑھا رہا ہے جو نائب صدر، وزیرِ اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم نے شہر کو تخلیق اور بقائے باہمی کا عالمی مرکز بنانے کے لیے پیش کیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ یہ وژن روایت اور جدت کا حسین امتزاج ہے، جو مختلف ثقافتی کامیابیوں سے جڑنے کے ساتھ ساتھ قومی شناخت کے تحفظ کو بھی یقینی بناتا ہے۔
شیخہ لطیفہ نے کلچرل آئیڈنٹیٹی اینڈ میڈیا لیڈرز مجلس کی صدارت کی، جو محمد بن راشد لیڈرشپ فورم کا حصہ تھی اور اس میں سرکاری و نجی شعبے کے ایک ہزار رہنماؤں نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ فورم شیخ محمد کی قیادت کے اس فلسفے کی عکاسی کرتا ہے جو عمل، استقامت اور خدمت پر مبنی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ثقافت اور میڈیا نہ صرف شناخت کے تحفظ کا ذریعہ ہیں بلکہ دنیا سے جڑنے اور مستقبل کی تعمیر کے بھی طاقتور اوزار ہیں۔
مجلس میں دبئی کی شناخت کو مضبوط بنانے اور اس کے ثقافتی اثر و رسوخ کو بڑھانے کی حکمتِ عملیوں پر گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر ورثے، جدت اور مؤثر کہانیوں کی اہمیت اجاگر کی گئی۔ اجلاس میں ایک انٹرایکٹو ورکشاپ بھی منعقد کی گئی جس کا عنوان تھا ’’دی میموری ٹو کم: دبئی ایز اِٹ شوڈ بی ٹولڈ‘‘۔ یہ ورکشاپ روم فائیو کے تعاون سے ہوئی، جس میں شرکاء کو اس بات پر غور کی دعوت دی گئی کہ وہ کون سی کہانیاں اور اقدار ہیں جو دبئی کے مستقبل کے ورثے کو تشکیل دیں گی۔
اجلاس میں نمایاں ثقافتی رہنماؤں، پالیسی سازوں اور بین الاقوامی ماہرین نے شرکت کی، جس نے دبئی کے تخلیقی صلاحیتوں اور ثقافتی تنوع کے عالمی مرکز کے طور پر مقام کو مزید مستحکم کیا۔