شارجہ میں مشرقِ وسطیٰ واچ اینڈ جیولری شو کا 56واں ایڈیشن شروع

شارجہ، 24 ستمبر 2025 (وام)--مشرقِ وسطیٰ کے سب سے بڑے سونے اور زیورات کے تجارتی میلے واچ اینڈ جیولری مڈل ایسٹ شو کا 56واں ایڈیشن ایکسپو سینٹر شارجہ میں شروع ہوگیا۔ پانچ روزہ یہ نمائش ایکسپو شارجہ نے شارجہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے تعاون سے منعقد کی ہے۔
نمائش میں دنیا بھر سے 500 سے زائد نمائش کنندگان اور 1,800 ڈیزائنرز، صنعت کار اور ماہرین شریک ہیں۔ 30 ہزار مربع میٹر پر محیط یہ ایونٹ لگژری گھڑیوں، سونے، ہیرے اور قیمتی پتھروں کے خصوصی کلیکشن پیش کر رہا ہے۔
اس سال کی نمایاں جھلکیوں میں الرومیضان گولڈ اینڈ جیولری کا تیار کردہ ’’دبئی ڈریس‘‘ شامل ہے، جسے دنیا کا سب سے بھاری خالص 21 قیراط کا سونے کا لباس قرار دیتے ہوئے گنیز ورلڈ ریکارڈز سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے۔ اس لباس کا وزن 10 کلوگرام سے زائد اور مالیت 46 لاکھ درہم ہے۔
نمائش میں اماراتی گولڈ اسمتھز پلیٹ فارم بھی شامل ہے جو مقامی ہنر مندوں کے تیار کردہ ایسے ڈیزائن پیش کر رہا ہے جو روایتی ورثے اور جدید کاریگری کا امتزاج ہیں۔
شرکہ چیمبر اور ایکسپو شارجہ کے چیئرمین عبداللہ سلطان العوئیس نے کہا کہ یہ ایونٹ سونے اور زیورات کی عالمی تجارت میں متحدہ عرب امارات کے مقام کو مزید مستحکم کرتا ہے اور اماراتی ڈیزائنرز کو جدت اور بین الاقوامی مقابلے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔
ایکسپو سینٹر شارجہ کے سی ای او سیف محمد المدفع نے کہا کہ یہ شو عالمی برانڈز کے لیے نئی کلیکشن متعارف کرانے، کاروباری مواقع تلاش کرنے اور اپنی موجودگی کو وسعت دینے کا اہم پلیٹ فارم ہے۔
اس ایڈیشن میں 20 سے زائد ممالک کے نمائش کنندگان شریک ہیں، جن میں پہلی بار آسٹریلیا، میانمار اور پاکستان سے بھی کمپنیاں شامل ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ اٹلی، بھارت، ترکی، امریکہ، روس، برطانیہ، جاپان، چین، سنگاپور، ہانگ کانگ اور ملائیشیا کے معروف برانڈز بھی شرکت کر رہے ہیں۔
نمائش 28 ستمبر تک جاری رہے گی۔ جمعرات، ہفتہ اور اتوار کو یہ دوپہر 1 بجے سے رات 10 بجے تک کھلی رہے گی، جبکہ جمعہ کو سہ پہر 3 بجے سے رات 10 بجے تک۔ اس دوران وزیٹرز کے لیے انعامی قرعہ اندازی بھی ہوگی، جس میں ایک آڈی اے تھری کار اور قیمتی زیورات جیتنے کے مواقع شامل ہیں۔