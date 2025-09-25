یورپی یونین کی جانب سے غزہ اور مغربی کنارے کے لیے مزید 50 ملین یورو کی امداد

برسلز، 25 ستمبر، 2025 (وام)--یورپی کمیشن نے غزہ میں تباہ کن صورتحال اور مغربی کنارے میں بڑھتی ہوئی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مزید 50 ملین یورو کی ہنگامی امداد جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔
اس نئے اعلان کے ساتھ سال 2025 میں صرف غزہ اور مغربی کنارے، بشمول مشرقی یروشلم، کے لیے یورپی یونین کی ہنگامی انسانی امداد 220 ملین یورو تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 2023 سے اب تک مجموعی امداد 550 ملین یورو سے تجاوز کر گئی ہے۔
یورپی کمیشن کے بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں پہلی مرتبہ قحط کی باضابطہ تصدیق ہو گئی ہے، جبکہ غزہ شہر پر جاری فوجی کارروائی کے باعث بڑے پیمانے پر جبری نقل مکانی نے ہزاروں خاندانوں کو خوراک، پناہ، صحت کی سہولتوں اور تحفظ کی اشد ضرورت میں مبتلا کر دیا ہے۔
بیان میں مزید بتایا گیا کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی جبری بے دخلی، آمدورفت پر سخت پابندیوں اور آبادکاروں کے تشدد نے انسانی ضروریات کو شدید تر بنا دیا ہے، جن میں تحفظ، پناہ اور بنیادی سہولتوں تک رسائی سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔