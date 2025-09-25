ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زاید کی سوشل کیئر فورم کے شرکاء سے ملاقات

ابوظہبی، 25 ستمبر، 2025 (وام)--ابوظہبی کے ولی عہد اور ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے ’’سوشل کیئر فورم‘‘ کے دوسرے ایڈیشن میں شریک مہمانوں اور وفود کا استقبال کیا۔ یہ فورم 24 اور 25 ستمبر کو ابوظہبی میں منعقد ہوا، جس کا اہتمام ’’فیوچر ریڈی سوشل کیئر: لوگ، پریکٹس اور پالیسی‘‘ کےموضوع کے ساتھ محکمہ کمیونٹی ڈویلپمنٹ ابوظہبی نے ڈیلائٹ مشرق وسطیٰ کے تعاون سے کیا تھا۔
ملاقات قصر البطین میں ہوئی، جہاں فورم کے ایجنڈے میں شامل اہم موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ مباحثوں میں سماجی خدمات کی مؤثریت بڑھانے کے لیے مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل اینالیٹکس کے انضمام پر زور دیا گیا، ساتھ ہی ایسے جدید نگہداشت ماڈلز کی ترقی پر بھی تبادلہ خیال ہوا جو بچوں، نوجوانوں اور بزرگ شہریوں کی بدلتی ضروریات کو پورا کر سکیں۔
شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان نے کہا کہ سماجی نگہداشت کا شعبہ جامع ترقی کا ایک اسٹریٹجک ستون ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس کی کامیابی صرف موجودہ ضروریات پوری کرنے میں نہیں بلکہ مستقبل کے چیلنجز کا پیشگی اندازہ لگانے اور ان کا حل تلاش کرنے میں ہے، تاکہ معاشرتی توقعات پوری ہوں اور معیارِ زندگی مزید بہتر ہو۔
ملاقات میں ابوظہبی کراؤن پرنس کورٹ کے چیئرمین شیخ خلیفہ بن طحنون بن محمد النہیان، شیخ محمد بن خلیفہ بن حمدان النہیان اور شیخ زاید بن منصور بن طحنون النہیان بھی شریک تھے۔