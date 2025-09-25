یو اے ای میڈیا کونسل کا انتباہ: قومی علامتوں اور شخصیات کو مصنوعی ذہانت سے پیش کرنا قانونی خلاف ورزی ہے

ابوظہبی، 25 ستمبر, 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی میڈیا کونسل نے واضح کیا ہے کہ مصنوعی ذہانت (AI) یا کسی بھی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے قومی علامتوں یا سرکاری شخصیات کو بغیر پیشگی سرکاری منظوری کے پیش کرنا میڈیا مواد کے معیارات کی صریح خلاف ورزی ہے۔
کونسل نے خبردار کیا کہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے گمراہ کن معلومات پھیلانا، نفرت انگیز تقاریر کو ہوا دینا، دوسروں کی بدنامی کرنا، ان کی عزت و شہرت کو نقصان پہنچانا یا سماجی اقدار و اصولوں پر حملہ کرنا میڈیا خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس پر میڈیا وائلیشن ریگولیشن کے تحت جرمانے اور انتظامی سزائیں لاگو ہوں گی۔
میڈیا کونسل نے تمام سوشل میڈیا صارفین، میڈیا اداروں اور مواد تخلیق کرنے والوں پر زور دیا ہے کہ وہ قوانین اور مقررہ معیارات کی مکمل پابندی کریں اور پیشہ ورانہ و اخلاقی ذمہ داری کو ہمیشہ مقدم رکھیں۔