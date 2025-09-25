شیخ مکتوم بن محمد کی ویتنام کے نائب وزیرِ اعظم سے ملاقات، تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور

دبئی، 25 ستمبر، 2025 (وام)--دبئی کے پہلے نائب حکمران، نائب وزیرِ اعظم اور وزیرِ خزانہ عزت مآب شیخ مکتوم بن محمد بن راشد المکتوم نے آج دبئی کے حکمران کے دیوان میں ویتنام کے مستقل نائب وزیرِ اعظم نگوین ہوآ بنھ سے ملاقات کی۔
یہ ملاقات متحدہ عرب امارات اور ویتنام کے درمیان مستحکم اور تیزی سے ترقی پاتے تعلقات کی عکاسی کرتی ہے، جو حالیہ برسوں میں مختلف شعبوں میں نمایاں طور پر فروغ پا چکے ہیں۔ فریقین نے اس پیش رفت کا جائزہ لیا جو دونوں ممالک کے تعلقات کو 2024 میں ’’جامع شراکت داری‘‘ کی سطح تک لے جانے کے بعد حاصل ہوئی۔ اس سنگ میل نے تعاون کے نئے مواقع کھولے ہیں۔
اس موقع پر شیخ مکتوم بن محمد نے کہا کہ متحدہ عرب امارات ویتنام کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے، جو ترقی، خوشحالی اور پائیدار ترقی کے ایک جیسے وژن میں شریک ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یو اے ای جامع شراکت داری کے تحت حاصل ہونے والی رفتار کو برقرار رکھتے ہوئے تعاون کو بڑھانے اور دونوں ممالک کے ساتھ ساتھ خطے کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ گفتگو کے دوران تجارت، سیاحت، مالیاتی خدمات اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
1993 میں سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد سے دونوں ممالک نے کئی شعبوں میں تعاون بڑھایا ہے، جس سے دونوں ممالک اور عوام کے طویل مدتی مفادات کو تقویت ملی ہے۔ موجودہ وقت میں ویتنام آسیان خطے میں یو اے ای کا سب سے بڑا نان آئل تجارتی شراکت دار ہے۔ صرف 2025 کی پہلی ششماہی میں دونوں ممالک کے درمیان نان آئل تجارت 7.02 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی، جو 2024 کی اسی مدت کے مقابلے میں 16.9 فیصد زیادہ ہے۔
ملاقات میں صدر دبئی سول ایوی ایشن اتھارٹی، چیئرمین دبئی ایئرپورٹس اور چیئرمین و سی ای او ایمریٹس ایئر لائن گروپ شیخ احمد بن سعید المکتوم، وزیرِ کابینہ امور محمد عبداللہ القرقاوی، وزیرِ مملکت برائے مالیاتی امور محمد بن ہادی الحسینی، وزیرِ مملکت برائے مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل اکانومی اور ریموٹ ورک ایپلی کیشنز عمر سلطان العلماء، ڈائریکٹر جنرل دبئی رولر کورٹ محمد الشیبانی، سیکریٹری جنرل ایگزیکٹو کونسل دبئی عبداللہ محمد البساطی، ڈائریکٹر جنرل دبئی محکمہ معیشت و سیاحت ہلال المری اور گورنر دبئی انٹرنیشنل فنانشل سینٹر عیسیٰ کاظم بھی شریک تھے۔