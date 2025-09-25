142 ممالک کے وفود کی شرکت، شارجہ میں سرمایہ کاری کا سب سے بڑا اجتماع

شارجہ، 25 ستمبر، 2025 (وام)--شارجہ پہلی بار ورلڈ انویسٹمنٹ کانفرنس (WIC) کے ساتھ آٹھواں شارجہ انویسٹمنٹ فورم (SIF 2025) منعقد کرے گا، جس میں 142 ممالک اور 30 سے زائد بین الاقوامی اداروں کے وفود شریک ہوں گے۔ یہ مشترکہ ایونٹ، ایسے وقت میں جب دنیا کو 2030 تک ان اہداف کے حصول کے لیے سالانہ 4.2 کھرب امریکی ڈالر سے زائد کے مالی خلا کا سامنا ہے، سرمایہ کاری کے بہاؤ کو جامع اور پائیدار ترقی کے اہداف (SDGs) کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی حکمتِ عملیوں پر غور کرے گا۔
یہ ایونٹ 22 اور 23 اکتوبر کو الجواہر ریسیپشن اینڈ کنونشن سینٹر میں ہوگا اور اسے وسعت، شمولیت اور عالمی نمائندگی کے لحاظ سے منفرد قرار دیا جا رہا ہے۔ اس میں امریکہ، چین، بھارت، برطانیہ، فرانس، جرمنی، برازیل، جنوبی افریقہ، نائجیریا اور مصر سمیت کئی ممالک کے اعلیٰ سطحی وفود شریک ہوں گے، جو شارجہ کو عالمی اقتصادی مکالمے کے مرکز کے طور پر اجاگر کرے گا۔
’’دنیا کو بدلنا: ایک پائیدار اور مستحکم مستقبل کے لیے سرمایہ کاری‘‘ کے موضوع کے ساتھ اس فورم کا اہتمام شارجہ ایف ڈی آئی آفس (انوَیسٹ اِن شارجہ) نے ورلڈ ایسوسی ایشن آف انویسٹمنٹ پروموشن ایجنسیز (WAIPA) اور یو اے ای وزارت سرمایہ کاری کے اشتراک سے کیا ہے۔
فورم کے ایجنڈے میں کئی اہم سفارشات اور موضوعات شامل ہیں۔ او ای سی ڈی اور سعودی وزارت سرمایہ کاری کے تعاون سے ایک خصوصی ورکشاپ منعقد ہوگی جس میں سرمایہ کاری پروموشن ایجنسیز کی کارکردگی بہتر بنانے پر توجہ دی جائے گی۔
اسی طرح یونائیٹڈ نیشنز انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن (UNIDO) کا اعلیٰ سطحی اجلاس ’’سرمایہ کاری کی حکمت عملیوں کو پائیدار ترقی کے اہداف (SDGs) کے ساتھ ہم آہنگ کرنا‘‘ کے عنوان سے ہوگا۔
مزید برآں، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن (ILO) کی نشست میں ’’غیر ملکی سرمایہ کاری کو مزید اور بہتر ملازمتوں میں بدلنے‘‘ پر گفتگو ہوگی، جبکہ انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر (ITC) سرمایہ کاری پروموشن حکمت عملیوں میں ماحولیاتی اور سماجی ترجیحات کو مؤثر طریقے سے شامل کرنے کے طریقوں کا جائزہ لے گا۔
ایجنڈے میں اقوام متحدہ ٹورازم اور ورلڈ فری زونز آرگنائزیشن کا مشترکہ سیشن بھی شامل ہے جس کا موضوع ’’فری اکنامک زونز اور سیاحت کی سرمایہ کاری‘‘ ہوگا، خاص طور پر گلوبل ساؤتھ میں جدت اور روزگار کے مواقع پر روشنی ڈالی جائے گی۔
آخر میں، 'WAIPA–SCRIPA' سیشن کے تحت یورپ، لاطینی امریکا، افریقہ اور ایشیا کی سرمایہ کاری ایجنسیز شریک ہوں گی تاکہ ڈیٹا شیئرنگ کو فروغ دیا جا سکے اور بین العلاقائی تعاون کو مزید گہرا کیا جا سکے۔
فورم میں اعلیٰ سطحی تھنک ٹینک پینلز اور پالیسی مباحثے بھی ہوں گے، جن کا مقصد مستقبل کی سرمایہ کاری ایجنڈا تشکیل دینا ہے۔ یہ بات ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب حالیہ برسوں میں ایس ڈی جی سے منسلک شعبوں کی فنڈنگ میں 10 فیصد سے زیادہ کمی آئی ہے، جس سے یہ ضرورت مزید نمایاں ہوگئی ہے کہ سرمایہ کاری کو درست سمت میں لانے کے لیے مربوط کوششیں کی جائیں۔
سفارتی اور اقتصادی رہنماؤں نے زور دیا کہ شارجہ ان ایونٹس کے ذریعے دنیا کو ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کر رہا ہے جو پائیدار ترقی اور باہمی تعاون پر مبنی عالمی سرمایہ کاری کے لیے نئی راہیں کھولے گا۔