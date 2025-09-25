صدر شیخ محمد بن زاید سے یو ایف سی مڈل ویٹ ورلڈ چیمپئن خمزت چماایف کی ملاقات

ابوظہبی، 25 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے یو ایف سی مڈل ویٹ ورلڈ چیمپئن خمزت چماایف سے ملاقات کی، جنہوں نے حال ہی میں شکاگو، امریکہ میں کامیابی حاصل کر کے عالمی اعزاز اپنے نام کیا۔
یہ ملاقات قصر البحر، ابوظہبی میں ہوئی جہاں امارات کے صدر نے خمزت چماایف کو عالمی ٹائٹل جیتنے پر مبارکباد دی اور ان کے لیے کھیلوں کے میدان میں مزید کامیابیوں اور اعزازات کی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
خمزت چماایف نے صدر شیخ محمد بن زاید کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اماراتی قیادت کی کھیلوں کے شعبے اور کھلاڑیوں کے لیے مسلسل سرپرستی اور تعاون نے ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے اور اماراتی کھلاڑیوں کی عالمی سطح پر کامیابیوں کو ممکن بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔
ملاقات میں کئی شیوخ، اعلیٰ حکام اور معزز مہمان بھی موجود تھے۔