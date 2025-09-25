ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی کا بورڈ اجلاس، کارکردگی اور عالمی مارکیٹ کی صورتحال پر جائزہ

ابوظہبی، 25 ستمبر، 2025 (وام)--ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی (ADIA) کا رواں سال کا دوسرا بورڈ آف ڈائریکٹرز اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت ابوظہبی کے نائب حکمران اور ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین شیخ طحنون بن زاید النہیان نے کی۔
اجلاس میں نائب صدر، نائب وزیرِ اعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین شیخ منصور بن زاید النہیان اور ابوظہبی کے ولی عہد اور ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان بھی موجود تھے۔
شرکاء میں ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی کے منیجنگ ڈائریکٹر شیخ حامد بن زاید النہیان، خلیل محمد شریف فوالاتی، جاسم محمد بوعتابہ الزعابی، حمد محمد الحُر السویدی، احمد مبارک بن نوی المزروعی اور مسبح خمیس المزروعی (بورڈ رپورٹیور) شامل تھے۔
اجلاس میں ابوظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی کی کارکردگی رپورٹس، اہم کامیابیوں، اور حالیہ عالمی مارکیٹ کی پیش رفت پر غور کیا گیا۔ بورڈ نے ادارے کی مضبوط کارکردگی، مثبت نتائج اور سرمایہ کاری پورٹ فولیو کو مزید بہتر بنانے کی جاری کوششوں کو سراہا۔