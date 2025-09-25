یو اے ای اور عراق کی وفاقی سپریم کورٹس کے درمیان تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط

ابوظہبی، 25 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کی وفاقی سپریم کورٹ اور عراق کی وفاقی سپریم کورٹ کے درمیان قانونی اور عدالتی شعبوں میں تعاون بڑھانے، شراکت داری قائم کرنے اور معلومات و مطالعات کے تبادلے کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت (MoU) پر دستخط کیے گئے ہیں۔
یہ معاہدہ آج عراقی عدالتی وفد کے ابوظہبی میں سپریم کورٹ کے ہیڈکوارٹرز کے دورے کے موقع پر طے پایا۔
مفاہمتی یادداشت پر دستخط یو اے ای کی وفاقی سپریم کورٹ کے صدر محمد حمد البادی الظاہری اور عراق کی وفاقی سپریم کورٹ کے صدر منذر ابراہیم حسین نے کیے۔
اس موقع پر دونوں فریقوں کے درمیان ایک مشاورتی اجلاس بھی ہوا، جس میں عدالتی اور قانونی تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر بات چیت کی گئی۔ محمد حمد البادی الظاہری نے عراقی وفد کے دورے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک قانونی پیش رفت ہے جو دونوں ممالک کے عدالتی اور قانونی نظام کو تقویت دے گی۔