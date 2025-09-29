اتحاد ایئرویز کی پشاور کے لیے پہلی پرواز، پاکستان میں نیٹ ورک میں توسیع

ابوظہبی، 29 ستمبر، 2025 (وام)--اتحاد ایئرویز نے آج پشاور کے لیے اپنی پہلی پرواز کا آغاز کیا، جس کے ساتھ ہی پاکستان میں اپنی پروازوں کے نیٹ ورک کو مزید وسعت دی ہے۔ اس نئی سہولت کے ذریعے پاکستان سے تعلق رکھنے والے مسافروں کو متحدہ عرب امارات، جی سی سی ممالک اور اتحاد کے عالمی نیٹ ورک تک آسان رسائی حاصل ہوگی۔
یہ نئی براہِ راست سروس ابوظہبی کو خیبرپختونخوا کے دارالحکومت پشاور سے جوڑتی ہے، جو اپنی تاریخی و ثقافتی اہمیت اور تجارت و سیاحت کے ایک گیٹ وے کے طور پر مشہور شہر ہے۔ یہ روٹ خاص طور پر ان ڈیڑھ ملین سے زائد پاکستانیوں کی ضروریات کو پورا کرے گا جو متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں، جبکہ دو طرفہ سفر کو بھی فروغ دے گا جس میں تجارت، کاروبار اور سیاحت شامل ہیں۔
پشاور، اتحاد ایئرویز کا پاکستان میں چوتھا نان اسٹاپ روٹ ہے، جس سے پہلے کراچی، لاہور اور اسلام آباد شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ایئرلائن نے خطے میں اپنی موجودگی مزید مستحکم کی ہے اور مسافروں کے لیے زیادہ انتخاب اور سہولت فراہم کی ہے۔
اتحاد ایئرویز کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر انتونوالدو نیویس نے کہاکہ، "پشاور کے لیے پرواز کا آغاز اتحاد ایئرویز کے مضبوط عالمی نیٹ ورک کے قیام کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی تارکینِ وطن کمیونٹیز میں سے ایک موجود ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس کمیونٹی کی سفری ضروریات کے لیے زیادہ سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ یہ نیا روٹ نہ صرف خاندانوں اور دوستوں کو جوڑتا ہے بلکہ مزید پاکستانی سیاحوں کو بھی خوش آمدید کہتا ہے تاکہ وہ ابوظبی کو ایک متحرک کاروباری اور سیاحتی مرکز کے طور پر دریافت کر سکیں۔"
ایئرلائن پشاور کے لیے ابتدائی طور پر ہفتے میں پانچ پروازیں چلائے گی، جو 20 نومبر سے بڑھا کر روزانہ کی بنیاد پر کر دی جائیں گی۔ یہ پروازیں اتحاد کے ایئربس A320 طیاروں کے ذریعے آپریٹ کی جائیں گی۔