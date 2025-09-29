دبئی میں ویٹکس 2025 کی 27ویں بین الاقوامی نمائش کا آغاز کل ہوگا

دبئی، 29 ستمبر، 2025 (وام)--متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیراعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم کی ہدایات اور دبئی سپریم کونسل آف انرجی کے چیئرمین عزت مآب شیخ احمد بن سعید المکتوم کی سرپرستی میں پانی، توانائی، ٹیکنالوجی اور ماحولیات کی 27ویں بین الاقوامی نمائش "ویٹکس 2025" کا آغاز کل سے دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں ہوگا۔
یہ نمائش 30 ستمبر سے 2 اکتوبر 2025 تک جاری رہے گی، جسے دبئی الیکٹرسٹی اینڈ واٹر اتھارٹی (دیوا) کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے۔ ویٹکس دنیا کی سب سے بڑی خصوصی نمائشوں میں سے ایک ہے اور خطے میں توانائی، پانی، پائیداری، ڈی کاربنائزیشن، گرین ٹرانسپورٹ، ہائیڈروجن ٹیکنالوجی، پائیدار شہروں، ماحول دوست عمارات، ڈیجیٹل تبدیلی، سائبر سیکیورٹی، مصنوعی ذہانت اور دیگر شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی کی نمائش کا سب سے اہم پلیٹ فارم شمار ہوتی ہے۔
اس بار نمائش میں 68 ممالک کی 3,100 کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں جو 95,000 مربع میٹر کے رقبے پر پھیلے اسٹالز میں اپنی جدید ترین ٹیکنالوجیز، اختراعات اور منصوبے پیش کریں گی۔ ویٹکس میں 18 بین الاقوامی پویلین قائم کیے گئے ہیں، جن میں "گرین موبیلیٹی زون"، "ہیلتھ اینڈ سیفٹی حب" اور "ڈیلیگیشن زون" شامل ہیں، جو مقامی اور بین الاقوامی کمپنیوں کے درمیان تعاون اور سرکاری اداروں کے ساتھ روابط کو فروغ دینے کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔
نمائش کے دوران کاروباری اداروں، سرکاری و نجی سیکٹر اور سرمایہ کاروں کے مابین متعدد ملاقاتیں ہوں گی، جنہیں "بزنس ٹو بزنس" اور "بزنس ٹو گورنمنٹ" پلیٹ فارمز کے تحت منعقد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ، دیوا کی جانب سے 135 سے زائد خصوصی سیمینارز اور مباحثے بھی منعقد کیے جائیں گے جن میں دنیا بھر سے نمایاں ماہرین اور اسپیشلسٹ شریک ہوں گے۔
دیوا نے شرکاء کو محمد بن راشد المکتوم سولر پارک میں قائم اپنے "سسٹین ایبلٹی اینڈ انوویشن سینٹر" کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی ہے تاکہ وہ پائیداری اور جدید اختراعات کے حوالے سے ادارے کی پیشرفت سے براہِ راست آگاہ ہو سکیں۔