خورفکاں میں ائیر بیڈمنٹن ورلڈ کپ کی میزبانی کیلئے تیاریاں مکمل

شارجہ، 30 ستمبر، 2025 (وام)--شارجہ اسپورٹس کونسل، جس کی صدارت عیسیٰ ہلال الحزمی کر رہے ہیں، نے خورفکاں میں 11 سے 14 دسمبر تک منعقد ہونے والے ائیر بیڈمنٹن ورلڈ کپ کے لیے حتمی انتظامات کی منظوری جاری کی ہے۔
کونسل کے اجلاس میں تیاریوں کی پیش رفت رپورٹوں کا جائزہ لیا گیا، تشہیری مہم کی منظوری دی گئی اور اہم انتظامی اقدامات پر اتفاق کیا گیا تاکہ بڑے کھیلوں کے عالمی مقابلوں کی میزبانی میں متحدہ عرب امارات کا وقار مزید اجاگر ہو۔
اجلاس میں رواں سیزن کے اہم ایونٹس پر بھی غور کیا گیا، جن میں نومبر میں ہونے والے چھٹے کلبہ بیچ گیمز اور جنوری 2026 میں 11 واں شارجہ انٹرنیشنل سائیکلنگ ٹور شامل ہیں۔
مزید برآں، اراکین نے اسٹریٹجک ڈائیلاگ پروگرام (جو اب پانچویں سال میں داخل ہوچکا ہے) کے نتائج پر تبادلہ خیال کیا اور جولائی میں منعقدہ شارجہ اسپورٹس ایکسیلنس لیڈرشپ پروگرام کے پہلے ایوارڈز کی کامیاب تقریب کو سراہا۔
کونسل نے ایک ورکنگ کمیٹی بھی تشکیل دی ہے جس کی قیادت ڈاکٹر عبدالرحمن الیاسی اور کلثم عبید المطروشی کریں گے۔ یہ کمیٹی شارجہ میونسپلٹی اور ڈسٹرکٹس افیئرز ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر "پارک انویسٹمنٹ پروگرام" کے نفاذ پر کام کرے گی۔